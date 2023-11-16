المجالس النيابية: التصالح في مخالفات البناء أهم القوانين التي ينتظرها المواطن

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٥٠ جنيهًا للمتر .. ننشر النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع قانون التصالح المعروض على مجلس النواب، يُعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

وأشار إلى أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.

وأكد أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانــًا للتطبيق الصحيح.

وانتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

كانت قد عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير (مجلس النواب) اجتماعين يومي الأربعاء والخميس برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ـــ رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.