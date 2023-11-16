محافظ الجيزة يعاين مسارات العمل بمحور عمرو بن العاص

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفقة اللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى؛ لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية ٤.٥ كم.

وشملت جولة المحافظ ورئيس جهاز التعمير، وفق بيان المحافظة الخميس، معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي و مسار المحور من منطقة الإخلاص وحتي منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.

وتفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية الجارية بالقطاعات المتبقية؛ للربط مع الطريق الدائري الشمالي، وتابع مراحل العمل بالمنطقة من شارع الشيخ أحمد نصر في اتجاه مناطق المطبعة وعمرو بن العاص والمنشية والتي تضم منزل لقائدي المركبات القادم من مناطق دائري المنشية والمنصورية وأكتوبر إلي شارع الأهرام وشارع الشيخ أحمد نصر الرابط بين شارعي الهرم وترسا، بالإضافة إلي مطلع للقادم من شارع الشيخ أحمد نصر وترسا والهرم والمتجه الي الطريق الدائري المنشية ومحور ٢٦ يوليو والقاهرة الجديدة.

وأشاد راشد، بنسب التنفيذ المتقدمة للمحور والتي أسفرت عن الانتهاء من العديد من القطاعات بالمرحلة الأولى.

وأكد أنه مع فتح المحور بالكامل أمام الحركة المرورية سيساهم في تخفيف التكدسات بمناطق الهرم وفيصل وترسا، خاصة للراغبين للوصول إلي الطريق الدائري.

وأوضح المحافظ، بأنه جاري تطوير ورفع كفاءة عدداً من الطرق السطحية الواقعة أسفل المحور وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها للظهور بصورة حضارية لخدمة الأهالى واستغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية كساحات انتظار.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الكيلانى، إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، كما يقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى مما يساهم في خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.