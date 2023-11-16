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"مصر العليا للكهرباء" تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية

02:57 م الخميس 16 نوفمبر 2023

المهندس أحمد صدقي

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة البالغ عددها 4 وظائف جديدة شاغرة لبلوغ شاغليها سن المعاش.

وبحسب إعلان الشركة، فإن الوظائف القيادية الشاغرة تتضمن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، ورئيس قطاع التفتيش الفني ومراقبة الأداء، ومدير عام الشؤون التجارية شمال سوهاج، ومدير عام الموازنة والحسابات الختامية.

المهندس أحمد صدقي مصر العليا للكهرباء شغل عدد من الوظائف القيادية

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