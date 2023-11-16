"الزراعة" تتابع زراعات القمح في 3 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

أجرى الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام، وكيل وزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، جولة في محافظات الفيوم وقنا والأقصر لمتابعة زراعة محصول القمح وحالة الإنبات لحقول الإكثار والتي كانت بنسبة 100% للأصناف المنزرعة في هذه المحافظات طبقا للخريطة الصنفية والتقاوي المعتمدة.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوي القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرًا لبدء موسم الزراعة لأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي تحظى باهتمام الدولة كونه أحد محاور الأمن الغذائي.

وشدد وزير الزراعة على التواجد مع المزارعين لتقديم الدعم الفني قبل وأثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد إردب القمح هذا العام، في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.