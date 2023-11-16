بينها نموذج 7 جند.. إتاحة 3 خدمات تجنيدية إلكترونيًا لأول مرة
كتب- محمد سامي:
أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، إمكانية الحصول على الخدمات التجنيدية من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة.
وشمل القرار إتاحة الحصول على الخدمات التجنيدية (نموذج 7 جند – نموذج التأجيل الدراسي للطلبة "2/3 جند" – نموذج 53 تعبئة) من خلال الرابط التالي، (tagned.mod.gov.eg) بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة على الموقع.
جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التيسير على المواطنين في إنهاء المعاملات الخاصة بهم.
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