بينها نموذج 7 جند.. إتاحة 3 خدمات تجنيدية إلكترونيًا لأول مرة

كتب- محمد سامي:

أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، إمكانية الحصول على الخدمات التجنيدية من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة.

وشمل القرار إتاحة الحصول على الخدمات التجنيدية (نموذج 7 جند – نموذج التأجيل الدراسي للطلبة "2/3 جند" – نموذج 53 تعبئة) من خلال الرابط التالي، (tagned.mod.gov.eg) بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة على الموقع.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التيسير على المواطنين في إنهاء المعاملات الخاصة بهم.