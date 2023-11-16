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بينها نموذج 7 جند.. إتاحة 3 خدمات تجنيدية إلكترونيًا لأول مرة

02:51 م الخميس 16 نوفمبر 2023

شعار القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:

أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، إمكانية الحصول على الخدمات التجنيدية من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة.

وشمل القرار إتاحة الحصول على الخدمات التجنيدية (نموذج 7 جند – نموذج التأجيل الدراسي للطلبة "2/3 جند" – نموذج 53 تعبئة) من خلال الرابط التالي، (tagned.mod.gov.eg) بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة على الموقع.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التيسير على المواطنين في إنهاء المعاملات الخاصة بهم.

القوات المسلحة إدارة التجنيد والتعبئة الخدمات التجنيدية

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