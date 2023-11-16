إعلان

BBC

السيسي يوجه بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة

02:45 م الخميس 16 نوفمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر صفحة قناة القاهرة الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

وتم بالفعل استقبال الطفل الفلسطيني المصاب ونقله إلى مستشفى معهد ناصر لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم له.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس سرعة التنسيق لاستقبال الأطفال الأطفال حديثي الولادة حديثي الولادة من قطاع غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market