السيسي يوجه بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر صفحة قناة القاهرة الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

وتم بالفعل استقبال الطفل الفلسطيني المصاب ونقله إلى مستشفى معهد ناصر لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم له.