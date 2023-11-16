السبت.. أعمال الفنان مدحت نصر في رحاب متحف الفنون الجميلة

كتب- محمد شاكر

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنان القدير مدحت نصر، السبت 18 نوفمبر 2023 السادسة مساءً بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

يعقب الافتتاح ندوة حول تجربة الفنان يتحدث خلالها الدكتور وليد قانوش، والدكتورة أمل نصر، والدكتورة عزة أبو السعود، ويستمر المعرض حتى 9 ديسمبر 2023.

وبهذه المناسبة قال "قانوش": للفنان الكبير مدحت نصر بصمة وأسلوب وطابع خاص لا يخطئه أحد، حيث أعماله التي يعبر فيها عن الواقعية المحسوسة وليس الواقعية المرئية.

وأضاف: ظل أسلوب نصر يتميز بالثبات في سماته العامة وفق الحقل التشكيلي والتصويري الذي تتناغم فوقه الأشكال والرموز التي تنصهر في الخلفية بطريقة فطرية صافية وعذبة.. مجال بصري زاخر بالإمكانات الجمالية والرمزية.. بالحلم والخيال الذي يمررهما بسلاسة إلى الآخر.

والفنان مدحت نصر، مواليد الإسكندرية 1948، وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة 1971، وماجستير الفنون الجميلة 1976 (إمكانيات التصوير الضوئي في فن الصورة المطبوعة)، ودكتوراة الفلسفة في التصميم المطبوع 1983 (التصوير الضوئي أداة من أدوات التشكيل في التصميم المطبوع)، ثم عين معيدًا بالكلية وتدرج في عضوية هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من 1971 إلى 1988.

أقام سبعة عشر معرضًا خاصًا، وشارك في العديد من المعارض الجماعية القومية والدولية، كما شارك في الكثير من ورش العمل وفي العديد من لجان التحكيم في مصر والخارج.

وعبر مشواره الفني نال عددًا من الجوائز والتكريمات من بينها جوائز بينالي الإسكندرية الدولي الثاني عشر، والثالث عشر، والثاني والعشرين – جوائز المعرض العام 1981، 1982، 1984 – شهادة تقدير من ترينالي مصر الدولي الثاني لفن الجرافيك 1997 – جائزة القطع الصغيرة 2000 – شهادة تقدير كلية التربية الفنية القاهرة جامعة حلوان 2000.

وللفنان مقتنيات لدى متحف الفن الحديث ومتحف كلية التربية الفنية جامعة حلوان ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ودار الأوبرا بالقاهرة وقاعة المؤتمرات بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية وكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية والمكتبة القومية بفالون السويد ومقتنيات خاصة بمصر وإنجلترا والكويت وألمانيا والسعودية وإيطاليا والأردن والسويد وأمريكا.