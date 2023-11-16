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الصحة: فحص 15 ألف مواطن بمركز السكر بڤاكسيرا خلال العام الجاري

11:32 ص الخميس 16 نوفمبر 2023

وزارة الصحة

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ15 ألف مواطن بمركز السكر بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "ڤاكسيرا" خلال العام الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مركز السكر بشركة ڤاكسيرا يقدم كافة الخدمات الطبية الخاصة بمرض السكر من قياس السكر والضغط والتحاليل الروتينية الخاصة بمرض السكر، بالإضافة إلى خدمات الإحالة للعيادات والمستشفيات المتخصصة في الرمد، أو الكلى، أو القلب، أو الأوعية الدموية في حالة وجود مضاعفات نتيجة مرض السكر.

وأشار "عبدالغفار" في بيان اليوم، إلى أن المركز يوفر خدمات صرف علاج السكر على نفقة الدولة، حيث يتم متابعة 1500 مريض شهرياً من خلال أطباء متخصصين في السكر والغدد الصماء.

ومن جانبة أكد الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، على المتابعة الدورية للمرضى المترددين على مركز السكر، وذلك لتفادي حدوث مضاعفات مثل أمراض القلب والفشل الكلوى، بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية عن مرض السكر وطرق التغذية السليمة داخل المركز.

وأضافت دكتورة رحاب خليل ميدان مدير مركز السكر بڤاكسيرا أن المركز يقدم خدمات المتابعة للأطفال الذين يعانون من مشاكل بالغدة النخامية، وقصر القامة، وتأخر البلوغ، أو البلوغ المبكر، ومشاكل الغدة الدرقية والسلس البولي مؤكدةً على وجود نظام للمتابعة والإحالة للعيادات والمستشفيات لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية.

وزارة الصحة مركز السكر ب?اكسيرا فحص مواطنين

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