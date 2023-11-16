"لم نسجل وفيات أو مصابين بالمستشفيات".. الصحة تكشف موقف حمى الضنك في قنا

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، موقف انتشار حمى الضنك في إحدى قرى مركز قوص بجنوب قنا.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة لم تسجل أي حالات إصابة دخلت إلى المستشفيات أو وفيات جراء الإصابة بحمى الضنك، مشددًا على استقرار الوضع الوبائي بشكل عام.

وأضاف: "تظهر على معظم المصابين بحمى الضنك أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، وتتحسّن حالتهم الصحية في غضون أسبوع إلى أسبوعين".

وتابع عبدالغفار: "لم نرصد دخول أحد المستشفيات نتيجة الإصابة بالضنك، لكن هناك بعض الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة على سبيل المثال وقد تصاب بالحمى ويدخل المستشفى لكن ليس السبب حمى الضنك في حد ذاتها إنما الأمراض المصاحبة".

وأوضح أن انتشار حمى الضنك لا يرتبط بارتفاع أو انخفاض الحرارة صيفًا أو شتاءً، لكن مرتبط بانتشار البعوض في المياه الراكدة خاصةً أن بعض المواطنين يلجأون إلى خزانات المياه والتي تتسبب في نقل البعوض للعدوى وانتشارها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن فرق الطب الوقائي تكثف من حملاتها للقضاء على البعوض الناقل للمرض داخل محافظة قنا، خاصة في مناطق المياه المكشوفة لكن الحفاظ على تغطية الخزانات التي تستخدم للمنازل هي ممارسة مهمة.