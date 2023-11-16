نشاط مكثف لوزير الزراعة على هامش المنتدى الصيني الإفريقي الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض وزراء الزراعة بالقارة الإفريقية.

والتقى "القصير" اليوم الخميس، مع وزير الزراعة الزامبي، وبحثا معًا أوجه التعاون بين البلدين في المجال الزراعي وبصفة خاصة إمكانية التوسع في زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية في زامبيا، وتناقشا أيضًا في حوافز وضمانات الاستثمار وآليات الشراكة وتطبيق التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من جودة البذور المصرية.

وخلال اللقاء، أشار "القصير" إلى أن الدولة المصرية تمتلك مزرعة نموذجية في زامبيا ضمن مشروع المزارع المصرية الإفريقية المشتركة الأمر الذي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة زامبيا الشقيقة.

كما التقى "القصير" أيضًا مع جوزفين لاجو، وزيرة الزراعة بجنوب السودان، حيث تناول اللقاء استعراض تطور التعاون في المجالات والأنشطة الزراعية المختلفة التي تضمنتها مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البلدين واللقاءات الثنائية السابقة، وتناقشا أيضًا في أهمية دفع التعاون بين الجانبين في ضوء العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتم وزير الزراعة لقاءاته بعقد اجتماع مع نظيره الجامبي لبحث آليات دعم الجانب الجامبي سواء فيما يتعلق ببناء القدرات أو نقل تكنولوجيا زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة زراعة الأرز في جامبيا حيث تستورد نحو 80%؜ من احتياجاتها من الخارج.

كمًا تطرق اللقاء إلى الفرص الواعدة للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتم الاتفاق على تجهيز مذكرة تفاهم تتضمن كل مجالات التعاون المستهدفة على أن يتم مراجعتها وتوقعيها في أقرب وقت ممكن.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شارك في منتدى التعاون الصيني الإفريقي الزراعي بناءً على دعوة من تانج رينجيان، وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين.

وشارك "القصير" كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى وكذلك جلسة التجارة والاستثمار.