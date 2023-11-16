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نشرة منتصف الليل| حالة الطقس غدا وسحب وحدات إسكان اجتماعي في مدينة بدر

12:00 ص الخميس 16 نوفمبر 2023
نشرة منتصف الليل| حالة الطقس غدا وسحب وحدات إسكان اجتماعي في مدينة بدر

نشرة منتصف الليل

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها، حملة جديدة لسحب الوحدات في مدينة بدر لـ 3 أسباب، و واتفاق وشيك على هدنة في غزة وإطلاق سراح المئات و200 شاحنة يوميا للقطاع، وشن حملة جديدة لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

حازم عمر هدنة في غزة وزير السياحة البابا تواضروس الثاني شقق الإسكان الاجتماعي الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس

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