نشرة منتصف الليل| حالة الطقس غدا وسحب وحدات إسكان اجتماعي في مدينة بدر

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها، حملة جديدة لسحب الوحدات في مدينة بدر لـ 3 أسباب، و واتفاق وشيك على هدنة في غزة وإطلاق سراح المئات و200 شاحنة يوميا للقطاع، وشن حملة جديدة لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي: