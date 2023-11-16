معرض فن تشكيلى بالأوبرا يستلهم أعمال علي الحجار السبت - صور

كتب- محمد شاكر:

تحت عنوان "من وحى الحجار"، تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالأوبرا، معرض الفنانة منى شعير، ويفتتح في السادسة والنصف مساء السبت 18 نوفمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر.

يضم المعرض ما يقرب من 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها أحبار إكوالين، ريشة على ناصبيان، ألوان إكريلك على توال، وتستلهم أعمال النجم على الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها.

الجدير بالذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات أعمال المسرح القومى للطفل غيره، شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.