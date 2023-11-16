لحفظ حقوق الأجيال.. حازم عمر: سأواجه تعديات الأراضي الزراعية بـ"يد من حديد"

كتب - مصراوي:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه سيواجه أزمة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، ولن يسمح بالمصالحات، وسيشدد بيد من حديد؛ لأن التكلفة عالية جدًا".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أن منطقة شرق العوينات صالحة للزراعة بشكل كبير، ويجب الحفاظ على حقوق الأجيال في المستقبل، وأن هدفه توفير الأسمدة للفلاحين من خلال عودة الإرشاد الزراعي".

وأشار فيما يتعلق بملف مخالفات البناء، إنها مشكلة وثقافة وتحولت لموروث، ولا يمكن حلها بالهدم، قائلًا :"لن أهدم، ولن أتصالح، ولكن سأعاقب، وهدفنا تقليل الفاقد والهادر، والعقوبات كثيرة ".