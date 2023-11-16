ملف شائك ومعقد.. حازم عمر: هذه حلولي لمشكلة الإيجار القديم

كتب - مصراوي

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن ملف الإيجار القديم، شائك جدًا، ورئيس الجمهورية لا يستطيع الاشتباك فيه، لأن هذا الملف بحاجة لحوار مجتمعي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أن ملف الإيجار القديم معقد وقديم وشائك جدًا، وحلوله لن ترضي الجميع، قائلًا:"سأقدم فرص للجميع قبل التشريع؛ لتوفيق الأوضاع، سواء المالك أو المؤجر".

وحول أحلامه، قال المرشح الرئاسي:"أسلم مصر اقتصاد قوي لا يتأثر بالصدمات، وأنا لست بيزنس مان، وهشتغل في جميع القطاعات، وكنت في مدرسة خاصة من المتفوقين، وكنت بخاف من التعليم العام، ولكن اليوم جودة التعليم الحكومي انخفضت بشكل كبير، والفجوة أصبحت رهيبة، وبالتالي مشروعي القومي بناء اقتصاد قوي خلال 3 سنوات".