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المرشح الرئاسي حازم عمر: الاستثمار الإنتاجي أبرز أولوياتي

04:00 ص الخميس 16 نوفمبر 2023

المرشح الرئاسي حازم عمر

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كتب - مصراوي:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يستهدف إصلاح المحليات، والقطاع التجاري سواء داخلية أو الخارجية، وخاصة من خلال الرقابة والوفرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أنه سيتم هيكلة المالية العامة، ودفع الصناعة، مضيفًا :"أولوياتي الاستثمار الإنتاجي ثم الاستهلاك الإنتاجي، ولكن الحوافز ستكون لصالح الاستهلاك الإنتاجي، بجانب تغطية عائد الصادرات للواردات 62% وأسعى لرفع لـ 80% خلال السنوات القادمة".

المرشح الرئاسي حازم عمر حزب الشعب الجمهوري الانتخابات الرئاسية

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