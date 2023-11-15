الاتحاد الإفريقي للطيران المدني يطالب بسرعة تنفيذ SAATM

كتب - محمد عبيد:

طالب الاتحاد الإفريقي للطيران المدني (أفكاك) خلالها اجتماعه الوزاري رفيع المستوى، الدول الإفريقية تنفيذ السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM) على وجه السرعة، وذلك كاستراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي للقارة وتنمية اقتصاد الدول الأفريقية وتحسين رفاهية الأفارقة .

جاء ذلك خلالها اجتماعه في العاصمة النيجرية أبوجا والذي استمرّ لمدة 3 أيام ، واحتفل الاتحاد بالذكرى السنوية 24 لقرار ياموسوكرو (YD) بالتأسيس والمشاركة في صناعة النقل الجوي وعقد الاجتماع تحت شعار "أفريقيا تريد الطيران" .

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لفتح سوق النقل الجوي في أفريقيا لصالح شركات الطيران والاقتصادات الأفريقية، وذلك في إطار مشروع التنفيذ التجريبي SAATM الذي تم إطلاقه في داكار عاصمة السنغال نوفمبر الماضي من قبل 14 وزيرا أفريقيا .

وصرحت أديفونكي أديمي سكرتير الاتحاد الأفريقية للطيران المدني (أفكاك) نجتمع في أبوجا للمساهمة في التنفيذ قرار سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM) وفوائده الاجتماعية والاقتصادية للدول، وشركات الطيران الأفريقية والمستثمرون والمسافرون، ومشروع جدول أعمال الاتحاد الأفريقي (أفكاك) والذي يركز على تحقيق زيادة الحرية الخامسة بنسبة 30٪، وتنوع الاتصال في أفريقيا بحلول عام 2025 .

وتابعت أديفونكي لدينا هنا في أبوجا فرصة فريدة لتسريع استخدام النقل الجوي إلى جعل مناطق أفريقيا وثقافاتها واقتصاداتها أقرب وأكثر توحدا، ونسعي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومؤسسات الطيران الأفريقية والعالمية والشركاء، الجماعات الاقتصادية الإقليمية، شركات الطيران، المطارات، خدمات الملاحة الجوية ومقدمو الخدمات (ANSPs) والشركاء التقنيين والماليين والجمعيات الصناعية والطيران الآخر أصحاب المصلحة للتواصل ومناقشة الطريقة الأكثر فعالية لتسريع تنفيذ SAATM.

وحضر الاجتماع وزراء من 12 دولة أفريقية وممثلوهم ومديرون لسلطات الطيران المدني في جميع أنحاء أفريقيا وأكثر من 200 مندوب، ونجاح في تنفيذ SAATM حتى الآن 37 دولة عضو تمثل أكثر من 88٪ من حركة المرور داخل أفريقيا، كما وقعت 23 دولة على مذكرة التنفيذ لتشغيلها وتنفيذها.