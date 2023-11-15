وزير السياحة: القطاع الفندقي لديه فرص نمو كبيرة ونسعى للتعاون مع القطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

شارك مساء اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في ختام فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الثالثة والأربعين HACE HOTEL EXPO 2023، المُتخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة.

واستهل الوزير مشاركته، وفق بيان الوزارة الأربعاء، بالقيام بجولة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالمشاركين فيه، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير صناعة السياحة في مصر، ورأيهم في المعرض هذا العام وحجم مشاركتهم فيه، حيث أشار عدد من المشاركين إلى أن المعرض قد شهد تطوراً وتحسناً كبيراً هذا العام.

وأكد وزير السياحة، حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم لجميع المنشآت الموجودة بالصناعة والعاملين بها وخاصة في ظل دور الوزارة كرقيب ومُنَظِم ومُحفز للعمل بهذه الصناعة.

وأشار عيسي، إلى حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر، والذي يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، لا سيما من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المنشآت السياحية والفندقية المختلفة.

وأضاف، أن الوزارة تحرص على التعاون مع القطاع الخاص؛ لتحقيق النمو المستهدف والعمل على تطبيق أعلى معايير الاستدامة والسلامة الصحية بالصناعة.

وأشار، إلى دور المؤسسات التعليمية الفنية السياحية في تحسين وتقديم مستوى متميز من جودة الخدمات وتوفير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لافتاً إلى أهمية الصناعة في توفير فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد وزير السياحة، على أهمية تضافر جميع الجهود بالصناعة وبذل قصارى الجهد من الجميع بما يساهم في تحقيق خطة الوصول للمستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ولفت عيسى إلى، أن القطاع الفندقي في مصر لديه فرص نمو كبيرة بما يساهم في الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة فندقية في نهاية عام 2028 مما سيعمل على تقديم فرص عمل جديدة.

وفي ختام الجولة، قام السيد الوزير بالتوجه للجناح الخاص بجمعية الطهاة المصريين بالمعرض، حيث قام بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الطهي Young Chef.

كما حرصت الشركة المنظمة للمعرض وجمعية الطهاة المصريين على إهداء الوزير هدية تذكارية تقديراً للجهود التي يقوم بها وحرصه على الدعم المستمر للقطاع الخاص والذي برز من خلال تلبيته لدعوة الحضور اليوم.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يعد من أكبر وأبرز المعارض التجارية الدولية في مصر، وهو متخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، ومستلزمات المخابز، والحلوانى، والآيس كريم، ومعدات التنظيف ومعدات السوبر ماركت وجميع المنتجات الضرورية للشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة ، بالإضافة إلى أربعون عامًا من الخبرة المتميزة في هذا المجال.

كما أن هذا المعرض يقام سنوياً وهو عبارة عن شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات، والتعليم، والأدوات التكنولوجية العالمية عالية المستوى، ولوازم ومستلزمات الفنادق والمطاعم والضيافة في مصر.