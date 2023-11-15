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العمود الفقري للدولة.. حازم عمر: وضعت أهدافا لحماية الطبقة المتوسطة

10:23 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

حازم عمر

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كتب - مصراوي:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه سيعمل على تحويل شعار التعليم للجميع لشعار الجميع للتعليم، بمعنى أن المسؤولية على الجميع.

وشدد خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، تقديم الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، على أنه لا بد من إصلاح شامل لجميع قطاعات الدولة، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وصولًا للاستخدام الأمثل وتخفيض الهدر والفاقد في جميع قطاعات الاقتصاد المصري.

وتابع عمر، أن هناك شنط سيدات يصل سعرها لـ 200 ألف جنيه، وأن هدفي حماية الطبقة المتوسطة؛ لأنها العمود الفقري للدولة وهي من تقود الدولة، ويأتي بعدها العمال والفلاحين ثم الطبقات تحت خط الفقر".

حازم عمر حازم عمر المرشح الرئاسي حزب الشعب الجمهوري برنامج انتخابات الرئاسة الاقتصاد المصري الانتخابات الرئاسية

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