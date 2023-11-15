سمير فرج يكشف مخطط إسرائيل في الهجوم على مستشفيات غزة

كتبت -داليا الظنينى:

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أي هدف على أرض الواقع سوى الدمار للقطاع، بعد 41 يومًا من عملية طوفان الأقصى، وأن عناصر المقاومة حماس ما تزال في كامل قوتها مع عدم قدرة إسرائيل على تحرير الأسرى.

وقال سمير فرج، بشأن التوغل البري، إن القوات الإسرائيلية بدأت تتوغل في منطقة تلو الأخرى بالقطاع، والاحتلال يريد تهجير المواطنين من قطاع غزة إلى الجنوب وتفريغه من سكانه بسياسة التطويق من الأعلى للأسفل.

وأوضح فرج، أن جيش الاحتلال بدأ يركز على المستشفيات بعد فقد قيمته وسمعته أمام العالم، وأن من 36 مستشفى بقطاع غزة متبقي 10 مستشفيات فقط في القطاع داخل الخدمة، ومدارس الأنروا التي تأوي المدنيين لا يوجد بها مياه أو كهرباء في الوقت الحالي.

وأكد المفكر الاستراتيجي، أن جيش الاحتلال أصيب بكارثة ومصيبة بعد فشلهم في العثور على أي عناصر للمقاومة الفلسطينية حماس تحت مجمع الشفاء الطبي، بعد اقتحامه فجر اليوم الأربعاء، والفترة المقبلة ستضر بأمريكا حال استمرارها بهذا المنوال.

وأردف فرج: أن جنود الاحتلال فتشوا الغرف والبدروم في المستشفى الطبي بغزة علشان يجدوا أنفاق لعناصر حماس ولم يجدوا أي شيء، وإسرائيل تريد القيام بما قامت به أمريكا في 2003 بادعاء وجود سلاح نووي في العراق وقامت على إثره باحتلالها، منوها بأن هناك مركز عمليات ومستشفى ميداني تحت أنفاق قطاع غزة، والاحتلال يدمر المستشفيات لتهجير أهالي القطاع والاستيلاء عليه، واقتحام المستشفى يخالف اتفاقية جنيف الدولية.