حازم عمر: سأقوم بإلغاء الضرائب على الغذاء والدواء

كتب - مصراوي:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يسعى لتخفيض تكلفة المعيشة، وعدم ترك المواطن أمام الرأسمالية الكاملة، مع مراعاة هيكلة الأعباء الضريبية عليه والسلع بجانب هيكلة منظومة الرسوم المختلفة.

وأضاف حازم عمر، خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أنه توجد ضرائب متعددة على الغذاء والدواء، وكل ما يهمه بالنسبة للمواطن الغذاء والدواء وهدفه يتمثل في تخفيض أسعارهم، ورفع الضرائب على السلع الرفاهية والكمالية".

وأوضح المرشح الرئاسي، أن الضرائب المباشرة عمياء ولا تفرق بين غني وفقير، لافتًا إلى أنه سيقوم بإلغاء الضرائب على الغذاء والدواء، ورفع ضرائب القيمة المضافة على سلع الكماليات والرفاهية.

وذكر حازم عمر، أنه يستهدف تخفيض تكاليف سبل الحياة ورفع ضريبة السلع الكمالية لـ 19%، و23‎%‎ على السلع الرفاهية، وتقليص عجز الموازنة وتخفيض الاستدانة.