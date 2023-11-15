الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الفرنسي

كتب- محمد سامي:



التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في إطار أولى الجولات التي يجريها بعدد من دول المنطقة.

تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ظل الأزمة الحالية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

أعرب القائد العام للقوات المسلحة، عن تقديره لعلاقات التعاون العسكري الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأشاد وزير الدفاع الفرنسي، بالجهود المصرية في التعامل مع الأزمة الراهنة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وتسهيل حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التي تسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.