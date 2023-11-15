وزيرة الثقافة: مسرح "المواجهة والتجوال" يسهم في رفع الوعي وتنمية الروح الوطنية

كتب- محمد شاكر:

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، إن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يستمر في تقديم العروض المسرحية التي تُسهم في رفع الوعي وتنمية الروح الوطنية من خلال عدد من القضايا والموضوعات المُهمة التي تطرحها العروض.

وأكدت الكيلاني، في تصريح صحفي، أنه في إطار المرحلة الرابعة لمشروع "مسرح المواجهة والتجوال" التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، انطلقت العروض ب 32 قرية ومدرسة ومركز للشباب بـ 5 من المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023.

وأوضحت أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال قدم عروضه المتنوعة لمختلف الفئات وطَرقَ مناطق كانت محرومة من مثل تلك الفعاليات الثقافية.

من جهته، قال المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" إن عروض الفرقة وصلت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر إلى 25 قرية في 5 محافظات هي "قنا، الأقصر، السويس، دمياط ، والغربية".

وأضاف أن العرض المسرحي "نجوم من خشب" من إنتاج مسرح العرائس، قُدم في محافظة قنا بقرى "الكراتية، حجازة قبلي، المقربية، دندرة، الجبلاو" إلى جانب قصر ثقافة قنا، وقُدم في محافظة الأقصر بـ "مركز شباب رفاعة، مركز شباب الاسط قمولا، بشلاو، القرنة، الريانية"، كما تجول العرض المسرحي "١٠١ عزل" بمحافظة السويس في "مركز شباب المدينة، مركز شباب سليم الحي، مركز شباب قرية عامر، مركز شباب العمدة، مركز شباب جنيفة، مركز شباب كبريت، مركز شباب فيصل، مركز شباب التوفيقية"، وفي دمياط تم عرضه في مراكز شباب "كفر المنزلة، كفر سليمان، كفر شحاته، قرية الإبراهيمية القبلية، قرية الإبراهيمية البحرية، قرية السعدية البحرية"، إضافة إلى عرضه بقصر ثقافة دمياط الجديدة، أما بمحافظة الغربية فقد تم عرضه في عدة أماكن منها "مجمع الكليات بسبرباي، والمدرسة الثانوية النسيجية، و إضافة إلى قرى "دهتور، نهطاي، شبرا ملس".