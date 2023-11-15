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وزير الصحة التركي لمصراوي: أرسلنا 8 مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة

02:38 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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    وزير الصحة المصري
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    وزير الصحة التركي
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    وزير الصحة التركي
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    وزير الصحة التركي
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كتب - أحمد جمعة:
تصوير- هاني رجب:
كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن موقف المستشفيات الميدانية التي قدمتها أنقرة ضمن مساعداتها إلى قطاع غزة، والتي يجري نقلها عبر مصر.

وقال الوزير التركي رداً على سؤال موقع "مصراوي"، بشأن موقع إنشاء تلك المستشفيات: "قمنا بالتعاون والتشاور في هذا الشأن، والأساس بالطبع إرسال هذه المستشفيات وإنشائها في غزة".

وأضاف: "لكن في حال الاحتياج سيتم إنشاؤها في الجانب المصري برفح.. وبالتالي سننشأ هذه المستشفيات حسب الاحتياج".

وأوضح "قوجة" أن تركيا أرسلت 10 طائرات مساعدات منذ بداية الحرب في غزة، بجانب 8 مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف ومولدات كهربائية وأجهزة حضانات وتنفس صناعي وأدوية، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني نحو 660 طنا.

وقال إن السفينة التركية أول سفينة رست في ميناء العريش، وأشكر الحكومة المصرية على هذا الامتياز، حيث أن الأوضاع التي وقعت في الفترة الماضية تضع مزيداً من المسؤوليات على عاتقنا.

وزير الصحة التركي قطاع غزة فخر الدين قوجة طوفان الأقصى

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