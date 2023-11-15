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محافظ القاهرة يجري زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجي بحي المرج

01:15 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

محافظ القاهرة يجري زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي

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كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجي بحي المرج لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحي.

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحي وجميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون حيث أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذي تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حيا مميكنا ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركزا تكنولوجيا بالأحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام.

محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجي حي المرج خالد عبدالعال

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