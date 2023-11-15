"عبدالوهاب والسنباطى وبليغ" ضيوف التراث في معهد الموسيقى

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الثامنة مساء غد الخميس 16 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها بيتنا الأخضراني لـ بليغ حمدى، الأرض بتتكلم عربى لـ سيد مكاوي، أشواق - أروح لمين لـ رياض السنباطي، والله ما أنا سالي - مرسال الهوى لـ محمد عبدالوهاب، سمرة يا سمرة لـ كارم محمود، سألوني الناس لـ زياد الرحباني وغيرها.

ويؤدي هذه الأعمال عددا من نجوم دار الأوبرا المصرية وهم: عاطف عبدالحميد، محمد شوقى، أحمد محسن، ياسر سليمان، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، نهى حافظ، أسماء كمال.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.