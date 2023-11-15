السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بالوجه البحري

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من مشايخ

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ/ الإسكندرية والقاهرة/ الإسكندرية والعكس.

وتقرر اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/11/2023 تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ/ الإسكندرية بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحا طبقا للجدول المرفق على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية/ كفر الشيخ ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساء ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساء طبقا للجدول المرفق.

ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ،470) طبقا للجداول المرفقة وأيضا تشغيل قطار 14 بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 08.00 صباحا ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحا طبقا للجدول المرفق.

وتقرر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163) طبقا للجداول المرفقة.