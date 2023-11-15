مصر للطيران للخدمات الأرضية توقع عقدا جديدا مع وكيل الخدمة TAS

كتب- محمد عبيد:



وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عقداً جديداً مع وكيل الخدمة شركة (TAS) Tiger Aviation Services لخدمات الطيران لتقدم خدماتها الأرضية لصــالح أحد عملائها وهى شركة (Tailwind airlines) التركية خلال فاعليات معرض Dubai Airshow والذي ينتهي الجمعة المقبلة.

وشهد مراسم التوقيع، المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعمر التلاوي نائب رئيس شركة TAS، حيث قام بتوقيع العقد اللواء إبراهيم فوزي رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وعلى التلاوي نائب العضو المنتدب لشركة TAS بحضور محمد فكري المدير العام التجاري لشركة TAS.

وصرح اللواء إبراهيم فوزي رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه بموجب هذا التعاقد تقدم الشركة خدماتها الأرضية لصالح شركة (Tailwind airlines) التركية والتى تسير 4 رحلات أسبوعياً لمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، وأن الشركة تسعى دائمًا إلى زيادة عملائها بالمطارات المصرية الذين بلغوا 169 عميلاً، و17 وكالة والعمل على تحديث أسطول معداتها لخدمة جميع طرازات الطائرات، كما تستهدف التوسع في الأسواق العالمية.