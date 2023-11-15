رئيس شعبة الأرز: نسعى لاستيراد الأرز الصيني.. و"مافيش احتكار في مصر

كتبت -داليا الظنينى :

قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية: لا يوجد محتكرين للأرز في مصر، مؤكدا أنه يتم زراعته عند المزارعين فى ٧ محافظات.

وأضاف شحاته خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: نظرا لارتفاع أسعار الأرز العام الماضى من ٨ آلاف جنيه إلى٢٠ ألف جنيه جعل المزارعين يبيعون بتحفظ شديد جدا.

وأشار إلى أن الأرز لم يزد كما حدث فى السلع الأخرى، ومازالت أسعار الأرز مستقرة ومتوفرة فى أى سوبر ماركت فى مصر بجميع أصنافه.

وأردف شحاته: تم عمل مذكرة لوزارة التموين، وتم إبلاغهم بالرغبة فى استيراد ٢٥٠ ألف طن أرز هندى، وتمت الاستجابة من الوزارة على الفور وإبلاغنا أن موعد وصل الأرز من النصف الثانى من شهر سبتمبر .

وأكمل شحاته: أيضا تم عمل طلب لوزارة التموين لاستيراد ٢٥٠ ألف طن من الأرز من الحكومة الصنية ،وتم الرد من الوزاره بقيامها بعمل دراسة لاستيراد الأرز الصينى .