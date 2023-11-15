شقق محدودي الدخل.. الشروط الجديدة للتحويل من سكن كل المصريين 3

كتب- محمد عبدالناصر:

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح مرحلة جديدة من شقق سكن لكل المصريين، بعد اعتماد مجلس الوزراء لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3.

كما تمت الموافقة على الشروع في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة.

ومن خلال قرار مجلس الوزراء ظهر تعديل لبعض الشروط والتي جاءت على النحو التالي:

1- سعر بيع الوحدة السكنية الـ 90 مترا يبلغ 500 ألف جنيه بالتقسيط بكل المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، والأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى.

2- تم تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

3- تم تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية).

4- سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل.

5- يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، ولا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.