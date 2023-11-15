نشرة منتصف الليل| تفاصيل اتصال السيسي وبوتين.. ورئيس الشاباك في القاهرة

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفياً من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ووصول رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي: