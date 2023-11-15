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نشرة منتصف الليل| تفاصيل اتصال السيسي وبوتين.. ورئيس الشاباك في القاهرة

12:30 ص الأربعاء 15 نوفمبر 2023
نشرة منتصف الليل| تفاصيل اتصال السيسي وبوتين.. ورئيس الشاباك في القاهرة

نشرة منتصف الليل

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كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفياً من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ووصول رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

ريهام سعيد مستشار الرئيس للصحة اللواء مدحت قريطم الرخص المستحدثة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي الشاباك الإسرائيلي مصر الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة طوفان الأقصى

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