سفير فلسطين بالقاهرة: السفارة ليست طرفا في مفاوضات الأسرى

كتبت -داليا الظنينى :

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن الدعم المصري المستمر والأصيل للشعب الفلسطيني لا يُنسى، مشيرا إلى أن مصر موقفها واضح وثابت منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ورفضت كل مخططات التهجير والتوطين لسكان قطاع غزة، كما أنها تسعى بكل جهودها لوقف الحرب.

وأضاف اللوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر تبذل كل ما بوسعها لتخفيف تلك المعاناة من خلال فتح ممرات وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يعيش كارثة إنسانية حقيقية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتابع اللوح: السفارة ليست طرفا في المفاوضات حول قضية الأسرى، مشددًا على أن قضية تبادل الأسرى هي قضية أولوية للفلسطينيين، حيث يوجد أسرى من الأطفال والنساء والشيوخ داخل السجون الإسرائيلية.

وقال اللوح: مصر الشقيقة الكبرى ولها تجربة ويد ودور كبير في ملف الأسرى ونجحت سابقا، وقادرة على النجاح مجددًا في إتمام هذا الأمر، وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، مما يؤدي لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين بالسجون الإسرائيلية.