الشرقية للدخان تكشف أسباب ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق

كتبت -داليا الظنيني:

علق هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، على أسباب ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: إن الممارسات السلبية من جانب المستهلكين والتجار، تعد أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار السجائر، موضحا أن التجار يحتكرون سلعة معينة من أجل زيادة سعرها، وعندما يجدون ارتفاع في سعر سلعة غير التي يمتلكونها، يشتكون من غلاء الأسعار ويطالبون بخفض ثمن السلع، معقبًا: إذا مارس الجميع الممارسة الطبيعية تجاه أي منتج، فلن يكون هناك مشكلة أبدًا.

وأردف أمان: إن سعر سجائر الكليوباترا يتراوح ما بين 24 إلى 27 جنيه فقط وهذا بعد غلاء الأسعار، منوها إلى أن الشركات الأخرى حددت أسعارها اليوم وتبين أنها أرخص بكثير من الأسعار التي يتم تداولها في الأسواق.