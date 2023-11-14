مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار حمى الضنك في مصر

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن آخر التطورات بشأن انتشار مرض حمى الضنك في مصر، ووجود بعض الإصابات به.

قال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم": إن حمى الضنك موجودة في مصر منذ زمن بعيد، وكافة الاحتياطات الوقائية للتخلص من البعوضة التي تنقل المرض تتم بشكل قوي من الجهات المحلية ببعض المحافظات الموجودة بها، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحد من المرض أولًا، ومن انتشار البعوض الذي ينقل المرض مرة ثانية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: أن كل الحالات التي تعرضت للمرض تتلقى الدواء وتتماثل الشفاء بشكل طبيعي.

وسبق أن نفى مصدر مسؤول بمديرية الصحة والسكان بقنا، وقوع أي وفيات جراء الإصابة بحمى الضنك بقرى مركز قوص بجنوب قنا، مؤكدا استقرار الوضع الوبائي للحمى.

وأضاف المصدر أن فرق الطب الوقائي تكثف حملات تعقيم قرى قوص عدة مرات يوميا للقضاء على البعوض الناقل للمرض، مع توعية الأهالي بعدم تناول أي مياه مكشوفة معرضة للهواء داخل المنزل.

وأشار المصدر إلى أن فترة التقلبات الجوية بأول فصل الشتاء ترتفع حالات الإصابة بنزلات البرد والحمى البسيطة التي لا يتجاوز علاجها 48 ساعة، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الالتباس لدى الأهالي بعودة انتشار حمى الضنك من جديد، مؤكدا على توفر جميع أنواع الأدوية الخاصة بحمى الضنك ونزلات البرد داخل الوحدات الصحية والصيدليات بقرى مركز قوص