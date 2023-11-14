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بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المرأة بالنقاب

09:00 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

الشيخ محمد عبدالسميع

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كتب- محمد عاطف:

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم صلاة المرأة بالنقاب.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الصلاة بالنقاب عند جمهور الفقهاء مكروهة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالسجود على سبعة أعضاء منهم الجبهة والأنف، فبالتالي لما تصلي بالنقاب فلا تكون الجبهة والأنف على الأرض، وبالتالي لا تعتبر سجودا".

وتابع: "لو هناك رجال وهي لا تريد أن تتكشف أمامهم، فعليها الصلاة بالنقاب، فبعض الفقهاء أجاز ذلك، لكن الأصل أن تصلى فى مكان ليس به رجال وتكشف وجهها".

الشيخ محمد عبدالسميع صلاة المرأة بالنقاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم صلاة المرأة بالنقاب السجود على سبعة أعضاء

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