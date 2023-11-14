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BBC

ريهام سعيد تثير الجدل: فسخت عقدي مع الشمس.. ومالكة القناة ترد

08:50 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

ريهام سعيد

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كتب- محمد عاطف:

أثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل اليوم الثلاثاء، بمنشور كتبته على موقع التواصل الاجتماعي؛ انتقدت خلاله من قناة الشمس التي تعرض خلالها برنامجها "صبايا الشمس"، والتي أعلن رحيلها عنها قبل أيام.

ونشرت ريهام صورة من الحلقة التي تذيعها القناة لبرنامجها وعلقت عليها قائلة: "غريبة جدا إن القناة كاتبة مباشر وأنا في بيتنا".

وكتبت ريهام في منذ أيام قائلة: "قررت الانسحاب من قناة الشمس من الآن لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق".

من جانبها، نفت سميرة الدغيدي، مالكة قناة الشمس الفضائية، إذاعة حلقة مباشرة على الهواء للإعلامية ريهام سعيد، مساء الاثنين.

وقالت لمصراوي، الثلاثاء: لم نكتب على الشاشة كلمة مباشر، وأود التأكيد أن عقد ريهام سعيد مع القناة لم ينتهي، ولا أعرف سبب ما تكتبه، أو حتى إعلانها بترك القناة.

واختتمت الدغيدي: يبدو أن ريهام تفضل "الشوشرة".

ريهام سعيد ريهام سعيد تثير الجدل فسخت عقدي مع الشمس ريهام سعيد تنسحب من قناة الشمس سميرة الدغيدي مالكة قناة الشمس الفضائية

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