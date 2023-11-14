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BBC

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من بوتين لبحث مستجدات الأوضاع في غزة

08:49 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

اتصال هاتفي السيسي و بوتين

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كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.

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