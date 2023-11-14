حدث في 8 ساعات| توجيه جديد من السيسي بشأن مساعدات غزة.. وتفاصيل طقس الأربعاء

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، كما أعلنت الأرصاد سقوط أمطار رعدية بعدد من المحافظات خلال ساعات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن مساعدات غزة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووجه الرئيس بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

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حالة الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

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الدكتور حسين بكر رئيسًا للمركز القومي للسينما

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور حسين محمد حسين بكر -الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون- رئيسًا للإدارة المركزية للمركز القومي للسينما، بقطاع شئون الإنتاج الثقافي، لمدة عام.

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الجمعة المقبلة.. مؤتمر حاشد لمرشح الوفد عبد السند يمامة ببورسعيد

أعلن النائب الوفدي عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد.

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"تنسيقية الشباب" تلتقي 3 أحزاب لصياغة برنامج انتخابي لمرشحي الرئاسة 2024

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بأحزاب الغد، وحقوق الإنسان والمواطنة، والإصلاح والنهضة.

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