مدبولي: الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الصحية

القاهرة - أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ترحب باستثمارات القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية، وتحرص على تحفيز المؤسسات الخاصة للعمل في هذا القطاع الذي يحظى بمكانة متقدمة على أجندة أولوياتنا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية" المهندس صبحي بترجي، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

وأعرب مدبولي عن ترحيب الحكومة الدائم باستثمارات المجموعة في مصر، لافتاً إلى أنه سبق وأن أكد خلال افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، في أكتوبر الماضي، دعم الحكومة للمجموعة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات وليس مستشفى واحدا في مصر.

وأشار إلى أنه حضر جلسة مع وزير الصحة خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، ناقشت "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، وتم التأكيد خلالها على هذا التوجه، وأكدنا أننا مستعدون لبناء المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص للتشغيل، لاسيما لمؤسسات خاصة تتمتع بسمعة جيدة، مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ تنفيذه بالفعل.

وقال رئيس الوزراء إن "الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تقع على أجندة أولوياتنا، ومنها قطاع الصحة، موجهاً وزير الصحة بإعداد تلك المُحفزات ودراستها".

من جانبه، شرح وزير الصحة المُحفزات التي تمنحها الدول المجاورة للاستثمار في مجال الصحة من جانب القطاع الخاص، وكذا ما تعتزم مصر تقديمه للقطاع الخاص من مُحفزات، وفقاً لرؤية الدولة لتحسين الخدمات في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، تقدم المهندس صبحي بترجي بالشكر على دعم الحكومة المُستمر لمشروعات القطاع الخاص، لا سيما في مجال الخدمات الصحية، مؤكداً أن مصر أمامها مستقبل كبير، ولذا تحرص المجموعة على الاستثمار بها، حيث ستعمل على بناء وتشغيل مستشفى جديد في محافظة الجيزة.

واقترح بعض المُحفزات التي يمكن أن تطرحها الحكومة للاستثمار في هذا القطاع من جانب مستثمري القطاع الخاص، خاصة أن مصر تحظى بمقومات كبيرة للنمو في القطاع الصحي، أولها الموارد البشرية المُتميزة، معتبراً مصر بلد الطب، وأنها مؤهلة لتكون في مقدمة دول العالم في السياحة العلاجية على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن تلك المحفزات المقترحة سيكون لها أثر مهم على تحقيق الانطلاقة المنشودة للقطاع الخاص في هذا المجال.