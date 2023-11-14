استعدادًا لانتخابات الرئاسة.. تفاصيل لقاء رئيس "شباب المصريين بالخارج" وزيرةَ الهجرة

كتب- نشأت علي:

التقى الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، السفيرةَ سها الجندي وزيرة الهجرة، لتوطيد أُطر التعاون بين الوزارة والاتحاد ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بنشاط الاتحاد وقضايا المصريين بالخارج، وبحث استعدادات الوزارة للانتخابات الرئاسية المقبلة للتيسير على المصريين بالخارج .

وأكد الدكتور محمود حسين، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد بذل جهودًا كبيرة بالتواصل مع أعضائه في دول العالم للحشد للانتخابات الرئاسية، وإظهار صورة مصر الحضارية والتكاتف حول وطننا والقيادة السياسية في تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن .

وأوضح رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من عدد من الشباب من مختلف دول العالم، كما يضم 3000 شاب وفتاة على مستوى الدول الموجود بها الاتحاد، وأن الهدف الرئيسي من إنشاء الاتحاد هو تنظيم عمل الشباب ممن لديهم الحماس والنشاط لخدمة المجتمع في إطار قانوني، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو خدمة الدولة المصرية والمصريين بالخارج.

واستعرض حسين الدور الذي قام به الاتحاد خلال الاستحقاقات الدستورية الماضية، وحث المصريين بالخارج على المشاركة بها، والتيسير عليهم خلال أيام الاقتراع.

وأشاد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بالدور الكبير الذي تقوم به وزيرة الهجرة وحرصها على اللقاء، مثمنًا كل المميزات والمحفزات التي قامت بتوفيرها للمصريين بالخارج والتي طالما كانوا يطالبون بها لعدة سنوات.

وأشار حسين إلى أن اتحاد شباب المصريين بالخارج سيعمل تحت مظلة وزارة الهجرة، حيث إنها الجهة المعنية بالتواصل مع شباب المصريين بالخارج وأن هذا الاجتماع هو بمثابة او اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد حيث إنهم تعهدوا بأن يكون أول اجتماع لهم بوزارة الهجرة، ومن ثم فإن هذا الاجتماع يعد بداية حقيقية للاتحاد، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك العديد من الأنشطة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة.

وأكد رئيس الاتحاد أهمية ربط شباب الجيلَين الثاني والثالث بوطنهم الأم من خلال تنظيم عدد من الزيارات لهم، وبدورها أكدت وزيرة الهجرة أنه تم تنظيم عدد كبير من الزيارات لشباب المصريين بالخارج، حيث قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وأيضًا يتم العمل على ربطهم بمصر في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في مرحلتها الثانية التي تحمل عنوان "جذورنا المصرية" وتستهدف تعريف أبنائنا بجذورهم وهويتهم المصرية والعربية.

وثمن النائب سيد سمير نائب رئيس الاتحاد، جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي؛ لحرصها على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج ووجودها على مجموعات التواصل للجاليات المصرية بمختلف دول العالم.