للمرة الثالثة.. حملة السيسي الانتخابية تلتقي المصريين في الخارج

كتب- محمد نصار:



التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عددًا من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، بحضور نصر مطر، المنسق العام لحملة "مواطن بالخارج".

وفي بداية اللقاء، عبر رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفراس" من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة، وأن ملف المصريين في الخارج هو بؤرة اهتمام الدولة المصرية، وأن المرشح دائمًا ما يؤكد هذا الاهتمام من خلال العديد من الإنجازات التي حققها في هذا الملف من بينها مبادرة الموقف التجنيدي المصريين في الخارج وإنشاء وزارة الدولة للمصريين بالخارج.

وأشاد بدور المصريين في الخارج في العمل على توعية المواطنين المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وخلال اللقاء، تلقى المستشار محمود فوزي، عددًا من الأسئلة الشائعة حول تصويت المصريين في الخارج وقدم لها الإجابات المطلوبة.

ومن جانبهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء وقدموا الشكر لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم التي تخص ملف المصريين في الخارج، مشيدين بما حققته الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وبرئاسة المرشح ليس فقط في ملف المصريين بالخارج وإنما في جميع الملفات والقطاعات، مؤكدين أهمية المشاركة في الانتخابات لأنها واجب وطني.

جدير بالذكر أنه شارك في اللقاء ممثلين للجاليات المصرية في عدد من دول العالم من بينهم:الكويت، قطر، البحرين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، عمان، الأردن، روسيا، استراليا، السويد، رومانيا، سويسرا، هولندا، كندا، النمسا،إيطاليا، فرنسا، وألمانيا.