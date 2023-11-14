فريد زهران: موقف الإدارة المصرية تجاه القضية الفلسطينية محترم وموضع توافق

كتب- حسن مرسي:

أدان المرشح الرئاسي فريد زهران، تتعرض غزة لعدوان وحشي وقصف متكرر متعمد للمستشفيات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية.

وقال زهران، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "cbc"، أن هناك تواطئا وصمتا من الحكومات الغربية وعلى رأسها أمريكا والحكومات الأوروبية.

وأوضح فريد زهران أن الغرب يتحمل هذه الجريمة ونحن لا نملك الكثير، ونملك تقديم التحية والدعم للشعب الفلسطيني، وبذل مجهود مع الشعب الفلسطيني من خلال التواصل مع القيادات الفلسطينية فى الداخل أو المؤتمرات التى نعقدها فى الحملة الرئاسية.

وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني سيمكنه من النجاة، وأقدم تقديرا واجبا وضروريا للدور المصري تجاه القضية والقيادة المصرية، فموقف الإدارة المصرية تجاه القضية الفلسطينية محترم وموضع توافق بين القوى الوطنية.