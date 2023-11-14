فريد زهران: الاقتصاد المصري واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة

كتب- حسن مرسي:

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يرى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز، فالسرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، لافتا أن الاقتصاد المصري واعد للغاية، وقادر على استيعاب استثمارات هائلة.

وأضاف زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC": أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا يوجد أوضاع تنافسية والسوق ليس موثوقاً فيه ثباته واستقراره.

وأشار إلى أنه لابد في إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وإعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.