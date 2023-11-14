ميناء القاهرة الجوي: محاولة الاختراق لم تؤثر على الأنظمة وتحديد مصدرها قيد التحقيق



كتب- حسن مرسي:

قال عبد الخالق محمد لطفي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن تعرض الموقع الإلكتروني للمطار لمحاولة اختراق لم يؤثر على الأنظمة التشغيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن الهجوم استهدف الموقع الإلكتروني للمطار، موضحا الأمر لم تكن له أي علاقة بأنظمة مطار القاهرة كما أن عملية التشغيل لم تتأثر.

وأشار إلى أن التعرض لمثل هذه الهجمات أمر معتاد، إلا أنّ الهجمة الأخيرة كانت مختلفة نوعا ما كونها استهدفت إسقاط الموقع بشكل كامل وإخراج الموقع عن العمل لفترة زمنية.

ولفت إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات التأمينية والتصدي لمحاولة الاختراق، موضحا أن الموقع عاد لطبيعته وأصبحت الأمور منتظمة، مؤكدًا أن تحديد مصدر هذا الهجوم السيبراني لا يزال قيد التحقيق والأمور ستتضح خلال الأيام المقبلة.