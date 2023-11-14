أديب عن شح السجائر وارتفاع أسعارها: عندنا مليون مشمش في مصر أصبحوا مليارديرات

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار السجائر في مصر وشحها في الأسواق، مشيرًا إلى أن أسعار السجائر الأجنبية تخطت حاجو 125 جنيه بالرغم من سعرها الرسمي المقرر من الشركات المصنعة بـ69 جنيهًا.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: فيه علامات استفهام كبيرة في مصر، عارفين الناس بتغتني إزاي في مصر، مكسب السجاير وصل لأكتر من 50%، التاجر بيكسب أكتر من مستر فيلب موريس في نيويورك.

وتسائل مقدم الحكاية: "عايز تقنع التاجر يبيع السجاير المستوردة بـ70 جنيه لما ممكن يبيعها بـ125 جنيه، طب إزاي؟.. عندنا مليون مشمش في مصر أصبحوا مليارديرات"، لماذا لا تريد الشركات المصنعة قلب هرم التوزيع لتجار التجزئة؟.



وتابع الإعلامي عمرو أديب: "الرقابة على الأسواق مش هتعدي على كل كشك، التجار بقت عندها حالة جشع بشعة، والمدخن لا ينفع تقوله قاطع أو بطل سجاير عشان سعرها يرخص".