استشاري جهاز هضمي: 2000 سعر حراري في وجبة يصيب الإنسان بهذا المرض



(مصراوي):

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري أمراض السكر والجهاز الهضمي، إن مرض السكرى يحدث بسبب مشكلة مناعية، خاصة فى النوع الثاني، لافتا إلى أن مرض السكرى يحدث نتيجة خلل جينى وتكسر خلايا البنكرياس فى النوع الأول.

وأوضح استشاري أمراض السكر والجهاز الهضمي، خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، أن السكرى مرض يمكن التنبؤ به والتعايش معه والتقليل مخاطره، عبر اتباع طرق صحية معينة أهمها مواجهة السمنة والتدخين، والنمط الغذائي السيئ، لافتا إلى أن قبل اكتشاف فردريك غرانت بانتنغ، الأنسولين، كان مريض السكر يفقد البصر وبعض الأطراف ومضاعفات القلب والكلى، والالتهاب الطرفي للأعصاب.

وأضاف أن فى الوقت الحاضر ظهرت أدوية حديثة تقضى على مرض السكر تماما، منهازراعة خلايا البنكرياس، لافتا إلى أن شخص عليه أن ينتبه إلى عدة أعراض وهى العطش وكثرة البول، فهذا يدل على وجود المرض.

وتابع: "مريض السمنة يجب عليه أن يتابع بشكل دورى ويقيس السكر، فحملة 100 مليون صحة الرائعة كشف الكثير من المصابين"، لافتا إلى أن الأكلات السريعة تعتبر دهون غير مفيدة وسعرات خاوية، فلو دخل الجسم 2000 سعر حراري، غير مفيد سيضر بالجسم ويصيبه بالسكر.



