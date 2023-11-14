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بعد زيادتها.. نكشف أسعار العمرة 2023 وأعداد المعتمرين حتى الآن

05:00 ص الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

مناسك العمرة أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية تبدأ من 26 ألف جنيهًا.

وأضاف "وحيد" لـ "مصراوي"، أن أسعار برامج العمرة الخمس نجوم لا تقل عن 50 ألف جنيهًا، وتختلف باختلاف البرنامج.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أعداد الُمعتمرين حتي الآن وصلت إلى 200 ألف معتمر، مشيرًا إلى، أنه من المتوقع زيادة أعداد المعتمرين خلال إجازة نصف العام القادمة، خاصة أن موسم العمرة ممتد.

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