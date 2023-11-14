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BBC

المتحدث باسم الأونروا: قطاع غزة يتحول من سيء إلى أسوأ

03:30 ص الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

قطاع غزة

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كتبت- داليا الظنيني:
قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الأونروا، إن الوضع في قطاع غزة ينتقل من سيء إلى أسواء، ولا أدري متى سنرتطم بالقاع، والقطاع يواجه كارثة حالية بسبب نقص الوقود الذي يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة له.

وأضاف خلف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن ما تبقى لدى الأونروا من الوقود يكفي فقط لأيام قليلة، وهذا سيؤدي إلى توقف عملياتنا في القطاع.

وبين المتحدث باسم الأونروا، أنه يجب أن يكون هناك تدخل سريع من أصحاب الإرادة السياسية والقرار، حتى يتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل أكبر من ذلك بكثير، منوهًا بان المساعدات التي تدخل على استحياء لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأردف أبو خلف أن مستشفى الشفاء وحده يحتاج إلى 8 آلاف متر من الوقود في اليوم الواحد، وحاليًا هو على وشك الخروج عن الخدمة.

قطاع غزة كاظم أبو خلف الأونروا

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