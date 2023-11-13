عمرو أديب عن أسعار السكر: لغز حقيقي.. والناس مش قادرة تشترى

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، قائلًا إن سعر كيلو السكر تجاوز الـ49 جنيها في الأسواق.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، نحن الآن في لغز حقيقي، مصر لديها إنتاج من القصب والبنجر إيه دخل الدولار في الأمر؟، احترم الأزمات لكن عايزين نعرف سبب ما يحدث.

وتابع مقدم الحكاية: يبدو أن السوق أقوى من الحكومة، الوزارة تصرح بأن السكر متوفر ولا وجود لأزمة في الأسواق، موجهًا رسالة للمواطنين: "اتعبوا شوية ودورا على السكر اللي بـ27 جنيه"، مضيفًا: مش عايز أشوف حد بيضحك على الناس كفاية.. في شيء غير طبيعي والناس مش قادرة تشترى.