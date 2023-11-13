رئيس جامعة حلوان في حوار لـ"مصراوي": إنشاء 3 كليات جديدة .. ومجمع طبي لخدمة 8 ملايين نسمة

إنشاء 4 أندية رياضية في الهرم والجيزة وحلوان لخدمة الطلاب والمجتمع المحيط

سددنا مديونية نصف مليار جنيه على الجامعة وزيادة الإيراد الدولاري لـ10 ملايين دولار

إنشاء مجمع طبي به 1600 سرير بحرم الجامعة يدخل الخدمة 2025 لخدمة 8 ملايين نسمة

حوار- عمر كامل:

قال رئيس جامعة حلوان، الدكتور سيد قنديل، إن الجامعة شهدت تطويرًا خلال الشهور القليلة الماضية التي تولى رئاستها، وذلك على عدة مستويات، مؤكدًا استمرار هذا التطوير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "قنديل" في حواره لمصراوي، أنه تم سداد مديونية على الجامعة تقدر بنصف مليار جنيه وتسعى الجامعة خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق فائض تنموي بخطة ترشيد استهلاك، كاشفًا عن تفاصيل المشروعات الجديدة والكليات والأندية المزمع إنشاؤها.

وإلى نص الحوار:

مع مرور عام على تولي رئاسة جامعة ماذا تحقق من خدمات؟

فيما يخص الطالب والخدمات الطلابية استضافت جامعة حلوان لأول مرة أسبوع شباب الجامعات بمشاركة 4 آلاف و500 طالب وطالبة من 47 من جامعة ومعهد وحقق نجاحا كبيرًا، كما دعمنا المشاركة الطلابية في أكثر من 60 مهرجان ومسابقة وفعالية طلابية، وإطلاق مسابقة "أنت النجم" لاكتشاف المواهب الطلابية شارك فيها ما يقرب 4 آلاف طالب وطالبة على مستوى المراحل، بخلاف العشرات من المسابقات والفعاليات الطلابية داخل الجامعة، بمختلف الكليات وبالمدن الجامعية، بجانب إطلاق الموسم الثاني لمسابقة العباقرة لهذا العام ودعم المواهب وسيتم إطلاق الموسم الثاني مسابقة "انت النجم".

كما اهتممنا بالصحة العامة للطلاب فقد تم تغطية الرعاية الصحية من خلال التعاقد مع مجموعة من المستشفيات، وزيادة الدعم المخصص لعلاج الطلاب، ووضع الأولوية نحو تقديم الخدمة الطبية من خلال مستشفى الجامعة ببدر.

كيف يتم دعم أعضاء هيئة التدريس في الوقت الحالي؟

تم الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل لأعضاء هيئة التدريس والموظفين مع إحدى شركات التأمين الخاصة وتوفيق أوضاع نادي أعضاء هيئة التدريس والعودة لتقديم خدماته للأعضاء، بجانب دعم صندوق العاملين وأعضاء هيئة التدريس من مصادر التمويل الذاتي بالجامعة.

وعلى مستوى ملف خدمة المجتمع نفذنا عدد من مبادرات خدمة المجتمع من قوافل طبية وتمريضية وحملات توعية، ومبادرات حيث تم عمل ۸ قوافل طبية وتثقيفية وتنموية متكاملة، وقافلتين تمريضية وتنفيذ حملات دورة تدريبية وورشة عمل تناقش مجالات متنوعة.

ما هي خطة الجامعة لتوفير فرص عمل عقب تخرج طلابها؟

نؤهل الطلاب لسوق العمل أثناء الدراسة حيث عقدنا 288 دورة تدريبية وعقد ما يقارب من 70 ندوة و19 ملتقى لمساعدة الطلاب على إيجاد فرص عمل.

ما هي تفاصيل تطوير المنشآت الجامعية في المطرية؟

نحن مستمرون في جهودنا لتطوير البيئة التعليمية والبحثية بالجامعة، حرصًا منا على تقديم تعليم جامعي متميز يواكب أحدث التطورات العالمية، حيث يتم استكمال تحديث المدينة الطلابية بالمطرية والتجديد الكامل للمطعم الطلابي وذلك في إطار حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلابنا.

ماذا عن تفاصيل إنشاء كليات جديدة؟

سيتم إتاحة 3 كليات جديدة تابعة لجامعة حلوان خلال الفترة المقبلة، منهم الزراعات الصحراوية والطب البيطري، والتغذية العلاجية، حيث نقوم حاليا بأخذ الموافقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبدء فيهما.

كيف يمكن تقديم خدمات للمجتمع عبر الكليات الفنية؟

تساهم الكليات الفنية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تنظيم الدورات التدريبية الصيفية لتعليم الأطفال والشباب، وكذلك المشاركة فى القوافل التنموية التى تنظمها الجامعة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

كما نفذت كلية التربية الفنية جدارية بمدرسة عباس العقاد بمدينة نصر، وتجميل كلية الفنون الجميلة لمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتجميل كلية الفنون الجميلة لمبنى كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وانتهاء كلية الفنون الجميلة من ترميم وحدات الزهور بمدخل المتحف القومى للحضارة المصرية، وتسليم كلية الفنون الجميلة المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير نادى نقابة الأطباء، بجانب مشاركة كلية الفنون التطبيقية بمنتجات صديقة للبيئية، وتجميل الكلية ثلاث جداريات بنادى المقاولون العرب.

إلى أين وصلتم في مشروع تطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات وإنشاء منشأت رياضية فيها؟

تعمل جامعة حلوان على تطوير كليات التربية الرياضية، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الرياضة، للعمل على استعادة دور القطاع الرياضي الذي تهتم به الدولة بصورة كبيرة، وكانت جامعة حلوان من أول الجامعات التي سعت مع القطاع الرياضي تغيير المسمى إلى علوم الرياضة، أن ذلك التطوير من أجل تحقيق جودة العملية التعليمية وتطوير مواصفات الخريجين، في ظل انتشار المسمى العالمي لاسم "علوم الرياضة"، ووجود عدد من البرامج التي تندرج تحت هذا المسمى.

كما أن مخطط تطوير كليات التربية الرياضية يتضمن إنشاء نادي رياضي بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، وفي كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وفي جامعة حلوان، وكلية الهندسة بحلوان ويكون مجهز على أعلى مستوى ويخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة.

ماذا قدمتم من دور مجتمعي وأين مشاركتكم مع حياة كريمة والتحالف الوطني؟

شاركت الجامعة من خلال مكتب الاستشارات في العديد من المبادرات منها مبادرة "حياة كريمة" وتم تنظيم حملات طبية مجانية لفحص وعلاج المرضى من سكان المناطق الأشد فقرًا، بجانب العديد من القوافل التنموبة بمشاركة كليات الجامعة، بالإضافة إلى حملات التوعية الصحية ومكافحة الأمية.

كما تعاونت الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع مبادرة حياة كريمة فى القوافل الطبية ومشاركاتهم فى أسبوع شباب الجامعات، ونفذت مبادرة اتحضر للأخضر بزرع ٣٥٠٠ شجرة، فإننا نؤمن بأهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته، لذلك سنواصل جهودنا لتفعيل مشاركة أساتذتنا وطلابنا في المبادرات الاجتماعية، حرصًا منا على القيام بدورنا لخدمة هذا الوطن والارتقاء به.

هل هناك برامج جديدة ستدخل الخدمة في الجامعة الأهلية؟

جامعة حلوان الأهلية بدأت بـ 5 برامج خلال العام الجامعى 2022- 2023 من خلال 3 كليات، وهذا العام الدراسي طرحت الجامعة 17 برنامج خلال العام الجامعى 2023-2024، من خلال 8 كليات هي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، كلية الفنون والفنون التطبيقية، كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، كلية طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعى، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

ماذا عن تمويل البحث العلمي للأساتذة والمشروعات البحثية؟

تولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بتمويل ودعم البحث العلمي، حيث خصصت الجامعة نسبة 10% من مواردها الذاتية، كما رفعت الجامعة الدعم للأبحاث الدورية لتشجيع تسجيل براءات الاختراع والابتكارات، وإنشاء حاضنات أعمال لدعم ريادة الأعمال القائمة على البحث العلمي من خلال تقديم التمويل، وتُعد هذه الجهود جزءًا من التزام الجامعة تجاه دعم البحث العلمي والارتقاء به لمواكبة التطورات العالمية وخدمة المجتمع.

كما تم تسليم عقود المشروعات البحثية الممولة والذي تضمن عقود تمويل 14 مشروع من ضمن المشاريع المقدمة حيث فازت كلية العلوم بعدد خمس مشاريع، كما فازت كلية الصيدلة بعدد أربع مشاريع، وفازت كلية الفنون التطبيقية بعدد اثنين مشروع، وفازت كلا من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية الاقتصاد المنزلي بمشروع واحد، وذلك من إجمالي ٢١ مشروعا مقدما.

ماذا عن إنشاء المجمع الطبي الكبير؟

تم تخصيص أرض للمجمع الطبي داخل الحرم الجامعي ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع طبي سعة 1600 سريرًا، ويتم التشغيل علي أربع مراحل لتشمل كل مرحلة عدد 200 سرير ومن المقرر أن يكون بداية الافتتاح خلال عام 2025 ونحاول حاليًا الانتهاء من الحفر والرسومات الخاصة بالمجمع الطبي، وإنهاء التراخيص والاعتمادات المالية اللازمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويخدم هذا المجمع أكثر من ثمانية مليون نسمة جنوب القاهرة وشمال بني سويف والجنوب الغربي للجيزة على رأسها الصف وأطفيح"، وتقديم رعاية طبية في مختلف التخصصات و بمستوى لائق وبالأخص المناطق المجاورة السكنية والصناعية، ويهدف أيضا إلى توفير المجال التعليمي والتدريب المتكامل لطلاب كلية الطب وكلية التمريض وكلية الصيدلة وكلية العلوم، وأطباء الامتياز، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب التخصصات الطبية المساعدة بكلية الطب والعلوم الطبية.

هل هناك خطط لتطوير الكليات كما حدث في كلية الاقتصاد المنزلي؟

قامت جامعة حلوان بعمل مشروعات تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة للمنشآت الجامعية تمثلت في تطوير ورفع كفاءة دار الضيافة بعد غلقها لمدة أربع سنوات، تطوير الملاعب الرياضية الجامعة بكليتي التربية الرياضية - البدء في تطوير المطعم المركزي وتم افتتاح المشروعات المتعثرة وبدء تشغيل العديد من المطابخ المعطلة بالكليات، بجانب إعادة تشغيل ورفع كفاءة الصالة المغطاة بعد حل مشاكلها التي استمرت أكثر من عشر سنوات، بجانب الانتهاء من الاستلام الرسمي لمجمع الفنون والثقافة بعد الانتهاء من منظومة الحريق.

وجارى استكمال تحديث ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال شبكات المرافق بالحرم الجامعي، كما تعمل الجامعة على إعادة تطوير ورفع كفاءة العديد من المباني التعليمية بالجامعة كهندسة حلوان و هندسة المطرية وكليات التربية الرياضية.

أين وصلتم في مراحل تطوير مستشفى بدر الجامعي؟

تم الانتهاء من مراحل تطوير مستشفي بدر الجامعي حيث تخدم المستشفى حاليًا نحو نصف مليون مواطن بمدينة بدر والمناطق المُحيطة، وأصبحت سعة المستشفى 230 سريرًا بدل من 65 سريرًا وتم زيادة غرف الرعاية إلى 29 سريرًا بدلا من 6 أسرة وزيادة الحضانات بوحدة حضانات الأطفال إلى 18 بدلاً من 10 وزيادة القدرة الاستيعابية للطوارئ إلى 18 سريرا وزيادة غرف العمليات إلى 7 بدلًا من غرفتين، تحتوي على ثلاث غرف عمليات كبيرة للتخصصات المطلوبة مثل زراعة الأعضاء والقلب المفتوح والعظام وتم استخدام نظام الكبسولات لضمان التعقيم الجيد وعدم التلوث، واستحداث وحدة قسطرة وما يتبعها من خدمات خاصة بها، واستحداث غرفتين المناظير، زيادة العيادات إلى 18 عيادة بدلا من 9، وتطوير وحدة غسيل الكلى لتصبح 18 سريرًا بدلاً من 10 أسرة وتستقبل أكثر من 13 ألف مريض بالعيادات الخارجية شهريًا و110 ألف مريض بالطوارئ سنويًا ويتم إجراء 250 عملية شهريًا وحوالي 80 عملية قسطرة ومختلف العمليات المُعقدة وعمليات والقلب والأورام وتغيير المفاصل.

وبالنسبة لمستشفى الطلبة وطبقا للخطة الطموحة لتطوير مستشفى الطلبة تم نقل المستشفى مبنى 3 بالمدينة الجامعية لرفع كفاءتها بأحدث المواصفات الطبية التى تليق بتقديم خدمة متميزة للطلاب.

ماذا قدمت الجامعة في ملف الوافدين؟

بلغ عدد الطلاب الوافدين بالجامعة 6500 طالبًا؛ ونعمل على دعم التجهيزات بالكليات بما يحقق راحة الطلاب، ونحرص دائما لعمل اللقاءات مع الطلاب الوافدين مما ترتب عليه دعم الطلاب وتم إطلاق الفعاليات المتعلقة بالرحلات العلمية والترفيهية، وهدفنا أن نصل خلال الأعوام القادمة إلى عدد أكبر من الطلاب الوافدين ليصبح ٢٠ ألف وافد، وبالنسبة للطلاب الفلسطينيين القادمين من غزة تم التوجيه بمراعاة ظروف الطلاب أكاديميا ودعمهم لمتابعة الدراسة.

ماذا عن دعم الطلاب غير القادرين خلال العام الجاري؟

استفادة الطالب من صندوق التكافل الاجتماعي، بحيث يتقدم الطلاب غير القادرين بطلب إلى صناديق التكافل الاجتماعي ويتم تسديد الرسوم الدراسية وشراء مستلزمات دراسية أو ملابس طبقا للوائح المالية، وبالنسبة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة يستفاد من الأجهزة التعويضية بعد تقديم الأوراق الدالة على حالتهم للكلية مع تقرير طبى من مستشفى الجامعة، ويستفاد طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المكفوفين بأجهزة لاب توب والعصايا الضوئية.

كيف يمكن تحقيق فائض في الجامعة وتدبير الموارد بعيدًا عن خزانة الدولة؟

نعمل على ترشيد الإنفاق وتعزيز موارد الجامعة من خلال توفير برامج أكاديمية مميزة ومتفردة تساعد على جذب الوافدين، وزيادة وتنوع البرامج الجديدة، كما تعمل الجامعة على إعادة التدوير من خلال الورش داخل الجامعة للوصول الى الاكتفاء الذاتى، حيث تم تسديد مديونيات الجامعة والتي بلغت ما يقرب من نصف مليار وتحقيق فائض مالي خلال العام الماضي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه بخلاف زيادة الإيراد الدولاري ليصل الى ١٠ ملايين دولار.