نائب وزير السياحة تفتتح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية

كتب- محمد أبو بكر:

افتتحت اليوم غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، المعرض الدولي الـ 43 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية HACE-HOTEL EXPO 2023، والذي تنظمه المجموعة المصرية للتسويق تحت رعاية عدة جهات من بينها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وهنأت نائب وزير السياحة، وفق بيان الوزارة منذ قليل، القائمين على المعرض بافتتاح هذه الدورة والتي تعكس نجاحه وتطوره، وأثنت على المنتجات المعروضة والمصنوعة بأيادي مصرية، مشيدة بمستواها المتميز الذي يضاهي مثيلاتها من المنتجات العالمية، معربة عن شعورها بالفخر لما شاهدته من منتجات مصرية عالية الجودة من مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية إلى جانب المنتجات الغذائية المصرية وهي ما تمنح السائح تجربة فريدة.

وأوضحت شلبي، حرص الوزارة على على التأكد من جودة الخدمة المقدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، من خلال تفعيل دورها الرقابي إلى جانب الحرص على التأكد من قيام جميع المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية.

ويُعد هذا المعرض من أكبر وأبرز المعارض التجارية الدولية في مصر، ومتخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، ومستلزمات المخابز، والحلواني، والآيس كريم، ومعدات التنظيف ومعدات السوبر ماركت وجميع المنتجات الضرورية للشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة، بالإضافة إلى أربعون عامًا من الخبرة المتميزة في هذا المجال.

كما أن هذا المعرض، عبارة عن شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات، والتعليم، والأدوات التكنولوجية العالمية عالية المستوى، ولوازم ومستلزمات الفنادق والمطاعم والضيافة في مصر.

ويقام هذا الحدث سنوياً على جميع قاعات مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات فهو مكون من ستة معارض دولية متخصصة يقاموا فى وقت واحد.